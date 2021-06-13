Yıldırım Belediyesi’nin medyaya ilgi duyan gençlere vizyon kazandırmak hedefiyle sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirdiği Yıldırım Medya Akademisi, ilk mezunlarını verdi.

Yıldırım Belediyesi, salgın sürecini vatandaşlar için fırsata çevirmek hedefiyle birçok eğitim programı hayata geçirdi. Yıldırım Belediyesi’nin eğitim programları kapsamında düzenlenen Yıldırım Medya Akademisi’ni başarıyla tamamlayan 50 kursiyer, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda sertifikalarını aldı. “Yıldırım Medya Akademisi Sertifika Töreni” programı, konuk İbrahim Paşalı’nın imza töreni ile başladı. Ardından “Gençlerle Medya Üzerine” sohbet eden Paşalı, “Böylesi bir eğitim serisini gençlerimizin istifadesine sundukları için Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Gençlerin geleceğe hazırlanması için tüm imkânları seferber ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Akademimiz de “Gazeteciliğin Temelleri”, “Köşe Yazarlığı”, “Medya Okur Yazarlığı”, “Savaş Muhabirliği”, “Radyo Yayıncılığı”, ”Foto Muhabirliği”, “Uluslararası Habercilik” gibi konularda eğitim verdik. Attığımız her adımı daha büyük atmaya çalışıyoruz. Güzel bir yol kat ettik. Birlikte daha ileriye gideceğiz” diye konuştu.

11 hafta süren Yıldırım Medya Akademisi’nde sektörün önemli isimlerini alana ilgili gençlerle buluşturduklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler Yıldırım Belediyesi olarak hemşehrilerimizin taleplerini göz önünde bulunduruyor ve bu doğrultuda projeler uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın akademik ve kültürel anlamda kendilerini geliştirebilmesi için Medya Akademisi, Yazarlık Okulu, Uluslararası İlişkiler OkuluSiyaset Akademisi, Kariyer Söyleşileri gibi birçok eğitim programını vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Her vatandaşımıza dokunup, hayatlarında yeni bir pencere açmayı sürdüreceğiz” dedi.

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