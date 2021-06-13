Lodos, Gemlik Körfezi'ndeki müsilajın yoğunlaşmasına neden oldu

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Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA´da kuvvetli lodos, Gemlik Körfezi'ndeki müsilajın yoğunlaşmasına yol açtı.

Marmara Denizi´nin büyük bölümünde etkili olan, 'deniz salyası' da denilen müsilaj, dün Gemlik Körfezi´nde tekrar görüldü. Körfezde, 2 hafta önce dağılan müsilaj, rüzgar ve dalgaların etkisiyle yeniden kıyıları kapladı. Etkisini artıran lodos, sahillerdeki müsilajın yoğunlaşmasına neden oldu. Ekiplerin temizleme çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2021-06-13 14:20:59



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