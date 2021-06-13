Yıldırım'da sorunlara yerinde çözüm üretiliyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla buluşuyor, sorunlara çözüm üretip, projeleri inceliyor.

Geçtiğimiz hafta Karamazak, Yeşil, Sinandede, Meydancık, Vakıf ve Namazgâh mahallelerini ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz; muhtarlarla birlikte sokak sokak inceleme yaptı. Mahallelerin eksikleri ve sorunları hakkında muhtarlardan bilgi alan Başkan Oktay Yılmaz, devam eden projeleri de yerinde gördü. ‘Yerinde ve birlikte yönetim’ anlayışı ile çalıştıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım’da göreve geldiğimiz günden bu yana hep ortak akıl vurgusu yaptık. ‘Yıldırım’ı, Yıldırımlılarla birlikte yöneteceğiz’ demiştik. Bu sözümüzün gereği olarak Yıldırım’ı mahalle mahalle gezip, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Onların taleplerini, önerilerini ve şikâyetlerini doğrudan ilk ağızdan dinliyoruz. Mevcut sorunları yerinde görüp, çözümü de yerinde üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Her hafta 56 mahalleyi ziyaret ettiğini belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Vatandaşlarla buluşmadan, esnafı dinlemeden, mahalleleri sokak sokak gezmeden üretilen hizmetin yeteri kadar faydalı olmayacağına inanıyoruz. Mahallelerimizin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimse bilemez. Bu yüzden projelerimizi sahada, hemşerilerimizle birlikte şekillendiriyoruz” dedi.

Mahalle ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Yeşil’de devam eden yol ve alt yapı çalışmalarını inceledik. Bu sırada esnaf ve vatandaşlarımızla da buluşup, taleplerini dinledik. Karamazak Mahallesi’nde pazar yeri ihtiyacı vardı. Karamazak, Yeşil ve Namazgâh mahallelerimizin muhtarlarının da katılımıyla bu bölgede inceleme yaptık. Muhtarlarımızın, esnafın ve hemşerilerimizin de görüş ve taleplerini aldık. Bölgenin pazar yeri ihtiyacını karşılamak için bir çalışma gerçekleştireceğiz. Sinandede Mahallemizde esnaf ziyareti gerçekleştirdik. Esnafımıza hem ‘hayırlı işler’ diledik hem de talep ve önerilerini dinledik. Vakıf Mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vakıf Mahallesi Aksu Sokak’ta tamamladığımız yol çalışmasını da yerinde gördük. Mahallelerimizi gezmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya ve Yıldırım’ı sahadan yönetmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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