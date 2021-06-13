İnegöl'ün doğa tarihi Mercek Altında

İnegöl Belediyesi, hazırladığı proje ile şehrin doğa tarihi mercek altına alındı. 4 üniversiteden uzmanların yer aldığı saha araştırması Tahtaköprü, Eskibahçekaya ve Oylat bölgelerinde sürüyor.

Bir yandan İnegöl’ü geleceğe taşıyacak projeleri ortaya koyarken bir yandan da geçmişi aydınlatmak adına üniversiteler işbirliği ile çalışmalar yapan İnegöl Belediyesi, hazırladığı proje kapsamında şehrin doğa tarihini mercek altına aldı. 4 ayrı üniversiteden 5 kişilik uzman ekip, Tahtaköprü bölgesinde saha araştırmasına başladı. Bölgede Eskibahçekaya ile Oylat Oylat fay hatları da inceleniyor.

Sahada devam eden çalışmalara, bugün Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Denizli Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. M. Cihat Alçiçek (Jeolog), Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim dalı Dr. Serdar Meyda, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Anabilim Dalı Dr. Alper Yener Yavuz (Antropolog), Çorum Hitit Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Erhan Tarhan (Antropolog) ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı Dr. Betül Fındık’ın (Arkeolog) yer aldığı ekibin sürdürdüğü çalışmalara katılan Başkan Alper Taban, bu çalışmanın İnegöl coğrafyasında devam edeceğini söyledi.

Doğa tarihi alanında bir saha incelemesi yapıldığını kaydeden Taban, akabinde gerekli izinler alındıktan sonra Tahtaköprü bölgesinde kazı çalışması başlayacağını da ifade etti. Ardından ise Doğa Tarihi Müzesi için gerekli adımların atılması planlanıyor.

Yapılan çalışma kapsamında Tahtaköprü saha araştırması ve Eskibahçekaya ile Oylat fay hattı da inceleniyor.

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