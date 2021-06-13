Trafo patladı, 3 köy evi küle döndü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Mudanya ilçesinde trafonun patlaması neticesinde çıkan yangında 3 köy evi kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Aydınpınar Mahallesi'ndeki trafoda bilinmeyen bir sebeple patlama yaşandı. Çıkan yangın trafo yakınındaki kerpiç ahşap karışımı köy evlerine de sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 evi tamamen sardı. Yangına ilk önce köylüler müdahale edip söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, 3 ev yanarak küle döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.