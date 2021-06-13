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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kereste yüklü kamyon devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, İnegölYenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Yenişehir'den İnegöl'e seyir halinde olan Selim D. yönetimindeki 54 YD 816 plakalı kereste yüklü kamyon, kavşaktan dönmekte olduğu sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, kasada yüklü keresteler yola saçıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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