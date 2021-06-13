Bursa'da Geleneksel Çalı Yağlı Güreşlerine yoğun ilgi

Bursa'da düzenlenen Çalı Geleneksel Yağlı Güreşleri'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından hazırlanan, 'Kovid19 Pandemisi Sürecinde Düzenlenecek Yağlı Güreş Organizasyonlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Kılavuz' kapsamında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Kumluca Yağlı Güreşleri ve Bursa Geleneksel Çalı Güreşleri’nin gerçekleştirilebileceğine, salgın tedbirlerinin uygulanması şartıyla onay vermişti. Bu kapsamda Bursa'da seyircisiz olarak oynanması planlanan Çalı yağlı güreşlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Güreşlerin yapıldığı Çalı çamlık alanına yasak dinlemeyip araçlarıyla gelen vatandaşlar görevlilere zor anlar yaşatırken, güreş alanına alınmayan bazı vatandaşlar da çevredeki tepelere çıkıp güreşleri topluluklar halinde bu tepelerden izledi. Bursa'da güreşlere 900'üzerinde pehlivan katıldı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Bursa'da er meydanına çıkan pehlivanların kıran kırana mücadeleleri nefes kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.