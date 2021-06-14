Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur’dan transfer tahtası açıklaması

Bursaspor 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, transfer tahtasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, yarından itibaren anlaşmaya vardıkları isimleri açıklayacaklarını belirtti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da en çok merak edilen konuların başında gelen transfer tahtasıyla ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Yeşilbeyazlı yönetimin lideri olarak gösterilen 2. Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu görevini üstlenen Emin Adanur, sosyal medya hesabından taraftarı heyecanlandıran ifadelere kullandı. Emin Adanur şunları söyledi:

"Yarın tahtayı açmak için tek tek anlaşmalara başlıyoruz. Taraftarımızın desteği ile bu işi çok kısa bir sürede bitireceğimize inanıyorum. Yönetim olarak çalışmalarımızı yaptık, ödevimize hazırlandık. Haydi Bismillah. Her sayı azaldığında kamuoyunu bilgilendireceğiz."

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