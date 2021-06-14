Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA´da, rüzgar türbininin 35 metre uzunluğundaki gövde bölümünün parçasını taşıyan TIR, kavşakta dönüş yapamayınca trafik durma noktasına geldi. TIR'ın trafik polisleri ve firma yetkililerinin yaklaşık 1 saatlik çabasının ardından dönüş yapması dronla görüntülendi.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Kavşağı´nda meydana geldi. İzmir´den 34 KM 5910 plakalı TIR´a, rüzgar türbininin gövde kısmının 35 metrelik bölümü yüklendi. Sakarya´ya doğru yola çıkan TIR sürücüsü, Görükle Kavşağı´ndan İstanbul-Bursa-İzmir otobanına çıkmak için girdiği kavşaktan dönüş yapamadı. TIR'ın kavşakta kalması nedeniyle yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda trafik polisi sevk edildi. TIR´ın dönüşü, trafik polisleri ve firma yetkililerin yoğun çabasının ardından sağlandı. TIR nedeniyle oluşan araç kuyruğu, dronla havadan görüntülendi. TIR şoförünün yoluna devam etmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2021-06-14 11:23:38
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