Oto yıkamacıda elektrik akımına kapıldı

2021 kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir oto yıkamacıda elektrik akımına kapılan şahıs hastanelik oldu.

Olay, Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren oto yıkamacıda meydana geldi. Oto yıkamaya gelen Kasım C. (23), elektrik panosu yanındaki merdiveni aldığı sırada akıma kapıldı. Kurtarılan genç için 112’ye haber verildi. Yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.