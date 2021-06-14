Bursa'da sağanak; zemin kattaki evi su bastı



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanakta rögarların tıkanması nedeniyle Talip Çetin´in (37) zemin kattaki evini su bastı. Çetin, "Ne yatak kaldı, ne baza, ne beyaz eşya. Hepsi sular altında kaldı" dedi.

Kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Bursa'daki bazı yollarda su birikintisi oluştu. Rögarların tıkanmasıyla birlikte bazı sokaklar göle döndü. Sağanağa sokakta yakalananlar ise zor anlar yaşadı. BUSKİ ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışmalara başladı.

Merkez Osmangazi ilçesi, Atıcılar Mahallesi´nde bir binanın zemin katındaki evi su bastı. Sokaktaki rögarların taşması sonucu kanalizasyon suları geri gelerek, Talip Çetin'in evinin giderlerinden çıktı. Sabah saatlerinde işe gitmek için uyanan Çetin, evini su bastığını görünce şaşkınlık yaşadı. Çetin, evindeki suyu kovalarla tahliye etmek için uğraştı.

`KALKTIĞIMDA EVİN İÇİNDE KOKU VARDI´

Talip Çetin, evin büyük bölümünü kaplayan suyu kendi imkanlarıyla boşaltırken eşyalarının kullanılmaz hale gediğini belirtti. Yetkililerden yardım beklediğini söyleyen Çetin, "Sabah marketimi açmaya gidecektim. Uyandığımda kendimi rüyada gibi hissettim, su seslerinin arasında. Kalktığımda evin içerisinde bir koku vardı, yere bastığımda anladım ki evin içerisinde su var. Evin her yeri baştan başa su oldu. Ne yatak kaldı, ne baza, ne beyaz eşya. Hepsi sular altında kaldı. Zararımın giderilmesini istiyorum. Sabah 7´den beri yetkililere ulaşmaya çalışıyorum, evimin içerisinde lağım suları var. Evin içinde yaklaşık 10 santimetre su var ve yağmur yağdıkça gelmeye devam ediyor" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-06-14 13:05:11



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