İnsansız dünya eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi şartlarının (Covid19) hafiflemesiyle personele yönelik yüz yüze eğitimlerine kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü organizasyonluğunda periyodik olarak düzenlenen kişisel gelişim eğitimleri çerçevesinde Büyükşehir Belediye Binası Meclis Salonunda personele “21.y.y. ve İnsansız Dünya (Transhümanizm)” konulu eğitim verildi. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Ahmet Dağ’ın konuşmacı olarak katıldığı ve söyleşi şeklinde geçen programda; son yılların önemi artan fakat fazlaca işlenmeyen önemli bir konusu olan “İnsansız Dünya” ele alındı. Öncü transhümanist N. Bostrom’un görüşleri temelinde tanımı yapılan kavramın tarihsel kökenlerinin Antik Sümer’deki Gılgamış Destanı’na kadar geri götürülebileceği vurgulandı.

Transhümanizm’in insanın fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin artırılması, yaşlanma ve hastalanma gibi arzu edilmeyen veya gereksiz görülen yönlerinin ortadan kaldırılması maksadıyla teknoloji ve bilimden faydalanılması gerektiğini öne süren uluslararası bir entelektüel ve kültürel hareket olduğu, videolarla ve görselliklerle desteklenerek ele alındı. Söyleşi sonunda Eğitim Şube Müdürü Mahmut Turunç tarafından Doç Dr. Ahmet Dağ’a tablo hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.