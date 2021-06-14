Hayvanların yardımına koşan itfaiyecilere teşekkür

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, zor durumda kalan hayvanların imdadına yetişerek onların tekrar hayata bağlanmasında büyük katkısı olan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Emin Tarım’ı ziyaret etti.

Sahipsiz hayvanların sorunlarına çözüm bulmak hedefiyle çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, destek arayışı çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Emin Tarım’ı makamında ziyaret etti. Çetiner, insanların yanı sıra zor durumda kalan hayvanların da her daim imdadına yetişen itfaiye ekipleri ile Nilüfer’deki bu çalışmaları iş birliği içinde yürütmek istediklerini ifade etti. Çetiner, zor durumda kalan sahipsiz hayvanların kurtarılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında itfaiye ekiplerine gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.

Can dostların daha güvenli bir kent ortamında yaşamalarına yönelik projeleri ve çalışmaları artırarak sürdürdüklerini ifade eden Çetiner, sahipsiz hayvanların sorunlarına çözüm arayışına yönelik kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yaptıklarını belirtti. Çetiner, “Çalışmalarımızda zorlandığımız arama ve kurtarma operasyonlarında İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki itfaiye ekiplerinin özverili desteği ve iş birliği için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Emin Tarım da, kent nüfusunun giderek artmasının sokak hayvanlarının yaşam alanlarını da kısıtladığını belirterek, “Bu durum hayvanların üreme, saklanma veya yuvalanma amacı ile sığındıkları alanlarda zor durumda kalmalarına ve istenmeyen kazalara yol açıyor. Bu durumlarda daire başkanlığımıza gelen ihbarlar doğrultusunda yardıma muhtaç hayvanların kurtarılmasına için ekiplerimiz bölgeye hızlı bir şekilde giderek gereken çalışmayı yapıyor” diye konuştu.

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