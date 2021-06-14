Çevre yarışmasının kazananları belirlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Çevre Haftası münasebetiyle düzenlenen çevre konulu bilgi yarışmasının kazananları belirlendi. Online olarak yarışmaya katılan 250 kişi arasından 11’i ödüle lâyık görüldü.

Dünya Çevre Haftası dolayısıyla bir dizi faaliyete imza atan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dâiresi Başkanlığı, bilgi yarışması tertip etti. Online olarak yapılan yarışmaya toplam 250 kişi katılarak çevre konusundaki bilgilerini ölçme imkânı buldu. Yarışmada 30 sorunun tamamına doğru yanıt veren Mehmet Ulu ile 29’ar soruyu doğru cevaplayan İbrahim Kayıkçı ve Mehmet Karaçalı ödül olarak cep telefonu kazandı. Yarışmacılardan Orhan Elibol, Cüneyt Günay, Fatma Vatansever ve Ayşe Kandemir iki kişilik festival bileti kazanırken, Mine Aniş, Ayşe Eser, Mevlüdiye Cura ve Gökçen Eren de sosyal tesislerde kişi kişilik yemek kazandı.

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