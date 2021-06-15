15 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin 7 ayrı suçtan da arandığı belirlendi

Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da bir evden hırsızlık yaparken yakalanan 15 yaşındaki A.C.A.'nın suç dosyası kabarık çıktı. A.C.A.'nın 4'ü camilerden olmak üzere 7 ayrı suçtan arandığı belirlendi.
Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi´ndeki bir eve hırsız girdiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerine gitti. bölgede önlem alan polis, hırsızlık için girdiği evden çıkan A.C.A.´yı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin GBT sorgulamasıda dosyası kabarık çıktı. A.C.A.'nın 4'ü camilerden olmak üzere 7 ayrı hırsızlık suçundan arandığını belirlendi. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2021-06-15 00:42:07
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