Evinin 15 metrekarelik odasında yaptığı antrenmanlarla Avrupa'da şampiyon oldu Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada şampiyonlar şampiyonu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evinin 15 metrekarelik odasında yaptığı antrenmanlarla Avrupa'da şampiyon oldu Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada şampiyonlar şampiyonu oldu

İHA

Evinin 15 metrekarelik odasında yaptığı antrenmanlarla Avrupa'da şampiyon oldu Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada şampiyonlar şampiyonu oldu

Bursalı vücut geliştirici pandemi döneminde spor salonlarının kapalı olması sebebiyle spor salonuna çevirdiği evinin 15 metrekarelik odasında çalışarak Sırbistan'da şampiyonlar şampiyonu oldu.
Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunu olan Semih Topçu, 2008 yılında vücut geliştirme sporuyla tanıştı. Bu sporu çok seven Topçu, gösterdiği başarılarla millî takıma seçilmeyi başardı. Aynı zamanda da antrenör olarak görev yapıyor. Bu zamana kadar yurt içi ve yurt dışında 8 kupa kazanan Semih Topçu, Sırbistan'da tertip edilen 'elite procard’ yarışmasına pandemi döneminde spor salonlarının kapalı olmasından dolayı evinin 15 metrekarelik odasında hazırlandı. 15 metrekarelik odada 7 ay boyunca spor yapan millî sporcu, 100 kilo bodybuilding sıkletinde genel bütün bodybuilding sıkletlerinin şampiyonlar şampiyonu ve bütün kategorilerin birincisi olmayı başardı. Bu başarıları 15 metre karelik odasında zor şartlarda idman yaparak kazanan Topçu, herkesin takdirini kazandı.
Vücut Geliştirme Federasyonuna bağlı millî sporcu olduğunu ifade eden Semih Topçu, "13 yıldır vücut geliştirme sporuyla ilgileniyorum. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunuyum. Vücut Geliştirme Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Müsabakalara katılan, düzenli bir şekilde spor hayatı devam eden biriyim. Vücut geliştirme sporuna 2008 yılında başladım. Kendimi tamamen bu işe verdim. Yurt içi ve yurt dışında 15 müsabakaya katıldım. Bazıları millî takımla oldu, bazıları ferdî oldu. Türkiye şampiyonluklarım ve şampiyonlar şampiyonluklarım var. Yurt dışında derecelerim var. En son Sırbistan'da düzenlenen müsabakada turnuvanın en değerli sporcusu ve profesyonel anlamda şampiyonluk ve ayrıyeten şampiyonlar şampiyonluğu unvanı kazandım. Bu şampiyona Sırbistan'da düzenlendi. 100 kilo üzeri sıkletinde şampiyon oldum. Bu vücut geliştirmenin en üst sıkleti olarak geçiyor. Şampiyon olduktan sonra bütün kategorilerde şampiyonlar şampiyonu oldum. Yılın en değerli sporcusu seçildim" dedi.
Pandemi dönemiyle birlikte spor salonlarının kapandığını belirten Topçu, "Bizim gibi profesyonel anlamda bu sporla ilgilenen arkadaşlarım gibi spor salonlarına gidemedim. Ben de evimin bir odasını spor odası yaptım. Sırbistan'da düzenlenen yarışmaya evim odasında oluşturduğum spor odasında hazırlandım. Bu hazırlık kısıtlı imkanlar ve zorluklarla geçti. 7 ay boyunca evimde spor yaptım. İmkânsızlıklar bazen bizi kamçılıyor. Bu kısıtlı imkânlarla bir şeyler başarabilmeyi, birilerine örnek olabilmeyi, alttan gelen yeni nesle bütün zorluklara rağmen bu sporu yapabileceklerini göstermek için kendimi motive ettim ve bu sporu ileriye taşımak için elimden gelen fedakârlığı gösterdim. Rabbim de nasip etti, güzel bir başarı elde ettim. Türkiye'de çok sayılı procard sporcusu var, hatta bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar. Genç yaşımda bu pro lisansı alabilme imkânına sahip oldum. Asıl mücadelemin bundan sonra başladığımı biliyordum. Bu kazandığım kupa büyük organizasyonlara katılma biletiydi. Bundan sonra alttan gelecek nesle biraz daha farklı yollar açabilir. Tecrübelerimi aktarabilmek adına elimden gelen çabayı göstereceğim. Şu âna kadar 9 tane kupa kazandım. Şampiyona öncesi son 2,5 ayımı günde çift antrenman yaparak ve günde 5 saat çalışarak geçirdim. Bundan sonraki hedefim bir üst ligde şampiyon olmak. Bunun için çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Dur' ihtarına uymayarak polise çarpan sürücü böyle yakalandı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayarak polise çarpan sürücü böyle ...
15 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin 7 ayrı suçtan da arandığı belirlendi
YEREL HABERLER 15 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin 7 ayrı suçtan da ...
Koronadan ölen imam Aslaner son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Koronadan ölen imam Aslaner son yolculuğuna uğurlandı
Hafızlık yarışmasında önemli derece
YEREL HABERLER Hafızlık yarışmasında önemli derece
Bursaspor Kulübü, stadyum ve tesis çimlerini yeniden Muhittin İpek’e teslim etti
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü, stadyum ve tesis çimlerini yeniden ...
Bursaspor’da 4 kişi ve kurumla anlaşma sağlandı
YEREL HABERLER Bursaspor’da 4 kişi ve kurumla anlaşma sağlandı
Çevre yarışmasının kazananları belirlendi
YEREL HABERLER Çevre yarışmasının kazananları belirlendi
Osmangazili rekortmen başarıya doymuyor
YEREL HABERLER Osmangazili rekortmen başarıya doymuyor
Gemlik'te sokak köpekleri tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Gemlik'te sokak köpekleri tehlike saçıyor
Hayvanların yardımına koşan itfaiyecilere teşekkür
YEREL HABERLER Hayvanların yardımına koşan itfaiyecilere teşekkür
Osmangazili rekortmen başarıya doymuyor
YEREL HABERLER Osmangazili rekortmen başarıya doymuyor
Emirsultan türbesi ziyarete açıldı Cami ve türbede 3.5 yıldır devam eden restorasyon sebebi ile kapalı olan Muhammet Şemsettin El Buhari Hazretlerinin türbesi Osmanlı dönemindeki ihtişamına döndü
YEREL HABERLER Emirsultan türbesi ziyarete açıldı Cami ve türbede ...
Bisiklet kazandılar
YEREL HABERLER Bisiklet kazandılar
İnsansız dünya eğitimi
YEREL HABERLER İnsansız dünya eğitimi
Saçaktan akan yağmur suyunda aile boyu duş Bursa'da sağanak yağmurda bir babanın iki oğluna saçak altında duş aldırdığı görüntüler sosyal medyayı salladı
YEREL HABERLER Saçaktan akan yağmur suyunda aile boyu duş Bursa'da ...
TÜGİAD, marka isimlerle yeni ufuklar açıyor
YEREL HABERLER TÜGİAD, marka isimlerle yeni ufuklar açıyor
Bursaspor Başkan Yardımcılığı görevine Beytullah Süat getirildi
YEREL HABERLER Bursaspor Başkan Yardımcılığı görevine Beytullah Süat ...
Kültür Bakanlığı Osmanlının ilk başşehrinde incelemelerde bulundu Yenişehir tarihî mercek altında
YEREL HABERLER Kültür Bakanlığı Osmanlının ilk başşehrinde ...
Bursa'da sağanak; zemin kattaki evi su bastı
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak; zemin kattaki evi su bastı
Sosyal Destekte Osmangazi ve Kızılay omuz omuza Osmangazi ve Kızılay’dan kapı kapı hizmet
YEREL HABERLER Sosyal Destekte Osmangazi ve Kızılay omuz ...
Başkan Yılmaz’dan kadın girişimcilere destek
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan kadın girişimcilere destek
Bursa’da üreticiler açıklanan kurban fiyatlarına tepkili
YEREL HABERLER Bursa’da üreticiler açıklanan kurban fiyatlarına ...
Çiftçi umudunu buğdaya bağladı Buğday üreticisi umutlu
YEREL HABERLER Çiftçi umudunu buğdaya bağladı Buğday üreticisi ...
Bursaspor'da transfer engelinin kaldırılması için kollar sıvandı
YEREL HABERLER Bursaspor'da transfer engelinin kaldırılması için ...