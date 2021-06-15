Bursaspor taraftarı, A Milli Takımı desteklemek için Azerbaycan’a gitti

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Bursaspor taraftarı, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ikinci maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için Azerbaycan’a kara yoluyla gitti.

Bursaspor taraftarı, EURO 2020’de yarın Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nı yalnız bırakmıyor. İtalya maçı öncesi Roma’da da desteklerini esirgemeyen yeşilbeyazlı futbolseverler, bu kez de Bakü’ye doğru yola çıktı. 2 bin kilometreyi karayoluyla kat edecek olan Bursaspor taraftarı, yolculuk öncesi de adeta gövde gösterisi yaptı. Yakılan meşaleler ve tezahüratlarla onlarca taraftar Azerbaycan’a gitti.

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