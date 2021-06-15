Bataryası şişen telefon patladı, o anlar kamerada



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bataryası şiştiği için tamire getirilen cep telefonu, pencerenin önündeki mermerin üzerine konulduktan saniyeler sonra patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi´nde cep telefonu tamircisi İdris Akbaş, dün bataryası şiştiği için bir müşterinin getirdiği telefonu pencerenin önündeki mermerin üzerine bırakıp çay almak istedi. Ancak cep telefonu, saniyeler sonra patladı. Akbaş, şans eseri patlamadan yara almadan kurtuldu. Patlama anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İdris Akbaş, "Getirilen telefonu camın oraya koydum ve çay almak için yöneldiğimde o sırada telefonun bataryası patladı. Çok şükür bir sorun yaşamadık. Bilindik şeyler. Sürekli başımıza gelen durumlar. Tavsiyemiz, bataryası şişik olarak kullanılmaması" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-06-15 15:09:45



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