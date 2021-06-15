Bursaspor Kulübü: “Limak’a olan borcun ilk taksiti ödendi”

Bursaspor Kulübü, resmî sitesinden Limak Uludağ Elektrik şirketine olan borcun ilk taksitinin ödendiğini duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da bazı borç kalemleri kapatılmaya başlandı. Yeşilbeyazlı kulüp, elektrik borcunun ilk taksidini loca geliri ve yönetim katkısıyla ödendiğini duyurdu. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulübümüzün Limak Uludağ Elektrik şirketine olan 3.649.047,91 TL’lik mevcut borcunun, yapılan görüşmelerin ardından 2021 yılının sonuna kadar 7 aylık taksitler şeklinde ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmış, ilk taksit ödemesinin 15 Haziran 2021 tarihinde yapılması konusunda mutâbık kalındığını daha önce duyurmuştuk. Bugün itibariyle ödenmesi gereken 610.000 TL’lik ilk taksidin 340.000 TL’si loca gelirimizden, 270.000 TL’si ise yönetim kurulumuz tarafından karşılanmıştır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.