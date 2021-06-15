Şehre inen domuz ve yavruları görüntülendi



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde şehre inen domuz ve yavruları, sürücünün dikkati üzerine ezilmekten son anda kurtuldu. Kadın sürücü o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Gece saatlerinde İnegöl'den Ortaköy Mahallesi'ndeki evine otomobille giden Gülsüm D., bir anda önüne çıkan domuz ve yavrularını son anda fark etti. Frene basarak aracını durduran Gülsüm D. domuz ve yavruların yolun karşısına geçmesini bekledi. şaşkınlık yaşayan Gülsüm D., ardından domuz sürüsünü cep telefonu ile görüntüledi. Domuz ve yavrularını son anda fark edip frene bastığını söyleyen Gülsüm D., "Hayvanlara zarar verceğim diye çok korktum." dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-06-15 21:42:43



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