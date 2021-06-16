Mustafa Er: "Maksimum 7-8 transfer yapacağız"

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, yeni sezon öncesi transfer tahtasının açılması halinde maksimum 78 oyuncuyla kadrolarını güçlendireceklerini, 34 futbolcunun da kulüpten ayrılabileceğini dile getirdi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, transfer tahtasının açılması halinde çizecekleri haritayla ilgili bilgiler vererek, "Geçen sezonun devre arasında transfer yaparsak 34 oyuncu alacağız demiştik. Belirli mevkilerde alternatif eksikliğimiz vardı, içeriye çok fazla oyuncu sokmayacaktık. Sonrasında Recep ve Ali’yi kaybettik. Yeni yönetimimiz tahtayı açmak için büyük çaba sarf ediyor. Belki bu sürede aramızdan ayrılacak 34 arkadaşımız olacak. Biz bu sene maksimum 78 oyuncu transfer edeceğiz. Ondan önce zorlu bir süreç bizi bekliyor. Transfer tahtası gerçekten büyük problem. Biz bunların hepsine hazırlıklıyız. Çalışmalarımızı yapmıştık. Tahtayı ne kadar kısa sürede açabilirsek o kadar iyi. En kısa zamanda ciddi adım atar ve güzel haberler verebilirsek çok mutlu olacağız" dedi.



"Oyuncuların bakış açısını değiştiriyor"

Bursaspor’un altyapısı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Mustafa Er, "İyi oyuncular seçilip getiriliyor, kaliteli eğitim veriliyor. Standartlarımız tesis anlamında çok çok iyi Vakıfköy’de 5 tane çim sahamız, 1 suni sahamız var. Yatakhanemiz, spor salonlarımız var. Oyuncuların çok rahat edebileceği imkanlarımız var. Biz altyapıdan sürekli futbolcu çıkardığımız için seçilen bir kulübüz. Bunu hem oyuncu hem veli biliyor. Diyor ki; ‘Ben Bursaspor’a gidersem çıkış yapabilirim’ Bu çok büyük bir artı. Bununla beraber kulübümüzün de bu kültürü var. Biz her zaman bunu gösterdik. Sürekli altyapıdan oyuncu çıkartarak kadromuza monte ettik. Bu da oyuncuların bakış açısını değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

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