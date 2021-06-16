Londra’da Bursaspor Futbol Okulu açıldı

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Bursaspor Futbol Okulları, dünya çağında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Yeşilbeyazlıların bayrağı şimdide Londra’da dalgalanacak.

Türkiye'nin önde gelen altyapısına sahip Bursaspor'dan dikkat çeken bir adım geldi. Bursaspor Futbol Okulları, İngiltere'nin başkenti Londra'da futbol okulu açtığını duyurdu. Yeşilbeyazlı kulübün futbol okullarıyla ilgili oluşturduğu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Evet artık Londra’da bir futbol okulumuz var. Bursaspor bayrağı daha önce dalgalandığı yerde, tekrardan dalgalanmaya başlıyor. 2010 ruhuyla, çalışmaya ve savaşmaya devam" ifadesi yer aldı.

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