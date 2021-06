Geleceğin bilgisayar mühendisleri Bursa’da ücretsiz veri eğitimi alacak

Bursalı veri yedekleme merkezi firması PENDC, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden 10 Bilgisayar Mühendisliği öğrencisine ücretsiz uygulamalı eğitim verecek.

Üniversite öğrencilerinin mesleki uygulama imkânı ile buluşturulması amacıyla PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Murat Ünal veErzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Sadeler, Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Protokolü’ne imza attı. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 10 öğrenci,PenDC’de beceri ve deneyimlerini geliştirebilecek.

Teori, pratikle buluşacak

PenDC’nin öğrencilerin eğitim donanımlarını artıracak teknolojiler üreten üniversitelerile her türlü iş birliğine açık olduğunu belirten Erdem Murat Ünal, “Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ezberlerin bozulduğu bir döneme girdik. Böyle bir süreçte mühendislik fakültelerinin değerinin artmayadevam edeceğini düşünüyorum. Hayatımızın her alanında imzası olan mühendisler, geleceğimizin tasarımında da büyük rol oynuyor. Mühendislik eğitiminde teorik bilgilerin ötesinde uygulamalı eğitime de ağırlık verilmesi gerekiyor. Bu düşünceden hareketle imzaladığımız protokol çerçevesinde, sanayi şehri Bursa’mızda öğrencilerimizi iş hayatıyla buluşturmayı amaçlıyoruz. 20 yıllık tecrübemiz sayesinde öğrencilerimize son teknoloji ile donatılmış merkezimizde eğitim vermek bizi onurlandıracak. Veri yedeklemede efektif ve yenilikçi sonuçlar sunan firmamızda, profesyonel eğitim çalışmalarına yenilerini ekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kalifiye personel yetiştirilecek

PenDC’nin üniversiteye katkılarından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Dekan Prof. Dr. Recep Sadeler de, “Yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin her birinin istihdamı bizim için çok önemli. PenDC gibi teknolojide öncü ve prestij sahibi bir firmada uygulamalı eğitim alacak olan öğrencilerimiz, önemli bir iş tecrübesi edinmiş olacak. Sektördeki nitelikli eleman ihtiyacının üniversitemizden karşılanmasını ve üniversiteiş dünyası iş birliklerinin artırılmasını hedefliyoruz. Üniversite olarak nitelikli ve yetkin mühendislerin yetiştirilmesi adına PenDC ile yeni iş birliklerinin de hayata geçmesini planlıyoruz” dedi.

