Masa tenisi turnuvasına büyük ilgi

Marmara Belediyeleri Masa Tenisi Turnuvasının İnegöl etabı yapıldı. “Raketini Kap Gel” sloganıyla gerçekleştirilen turnuvanın ilçe elemelerine 90 dolayında sporcu katıldı.

Marmara Belediyeleri Masa Tenisi Turnuvası ilçe elemeleri yapıldı. İnegöl Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Gölcük İlçe Spor ve Gençlik Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi, Dursunbey Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle “Raketini Kap Gel” sloganıyla düzenlenen turnuvanın İnegöl etabı, 15 Haziran tarihlerinde Hikmet Şahin Kültür Parkında bulunan Belediye Spor Salonunda gerçekleştirildi. İlçe elemelerine ilk ikiye girenlerin finale yükseldiği turnuvaya ilgi büyük oldu.

Turnuva erkek ve kadınlarda ayrı ayrı olmak üzere minik, yıldız ve büyükler kategorilerinde yapılırken, elemelerde kendi kategorilerinde ilk ikiye giren sporcular 1819 Haziran tarihlerinde İstanbul Sultanbeyli’de yapılacak finallere katılma hakkı kazandı. İlçe elemelerini Belediye Başkanı Alper Taban da ziyaret etti. Müsabakalar devam ederken tribünden zorlu karşılaşmaları takip eden Başkan Taban ve beraberindeki heyet, sporculara da başarılar dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.