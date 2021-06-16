Çocukların Kaleminden Bursa’nın hanları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukların Kaleminden Bursa’nın hanları

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 Mart'ta başlatılan 912 Yaş Çocuk Yazarlık Atölyesi'ne katılan çocuklar, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni kendi bakış açıları ile yorumladı.

Çocukların Kaleminden Bursa’nın hanları

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 Mart’ta başlatılan 912 Yaş Çocuk Yazarlık Atölyesi’ne katılan çocuklar, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni kendi bakış açıları ile yorumladı.
Bir çok alanda yapılan faaliyetlerle çocukların kendilerini geliştirmelerine öncülük eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, atölye çalışmalarıyla yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına da imkan sağlıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen 912 Yaş Çocuk Yazarlık Atölyesi’ne katılan çocuklar Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni kendi bakış açıları ile yorumladı. Atölyeye katılan 20 çocuğun yazdığı hikayelerden oluşan ‘Çocukların Kaleminden Bursa’nın Hanları’ kitabı için imza günü etkinliği düzenlendi.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen imza gününde Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik de küçük yazarları yalnız bırakmadı. Çocukların kısa süre içinde aldıkları eğitimin ardından ortaya çıkardıkları eserden dolayı heyecan ve mutluluk yaşadıklarını dile getiren Çelik, “Geleceğimiz olan evlatlarımızın tam donanımlı bir şekilde gelişmeleri bizler için önemli. Onların özgüvenlerinin farklı bir noktaya taşınmasında bizim de bir katkımız varsa ne mutlu bizlere. Bizlerin bu tarz etkinlere katılmamız o yıllarda mümkün değildi ama şimdiki yetişen öğrencilerimiz gerçekten farklı. Ben bugün gördüm ki bu evlatlarımızın mesleki anlamda hayata geçirebilecek oldukları çok şeyler var. Onların hakikaten bu denli başarı sağlamaları bizleri çok daha heyecanlı bir noktaya taşıyor. Bu heyecanlarına bugün biz de ortak olduk. Ben onları yetiştiren anne ve babalarına öğretmenlerine canı gönülden yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah gelecekte bu evlatlarımız ülkenin idaresinde çok farklı yerlerde olacaktır” diye konuştu.
Yazar koçu Hülya Bilyan ise, “Başlangıçta hepsi çok heyecanlıydı. Baştan beri bu heyecanı kaybetmedikleri için keyifli bir çalışma ortaya çıktı. Bir takım çalışması ortaya koydular. Kendi fikirlerini ve diğer arkadaşlarının fikirlerini saygı ile karşılayıp onları bir bütün haline getirdiler. Hikaye unsurları ile birleştirdiğimizde de ortaya çok güzel bir çalışma ortaya çıktı” dedi.
Küçük yazarlar kitaplarını Başkanvekili Süleyman Çelik ve misafirlere imzalarken, etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Masa tenisi turnuvasına büyük ilgi
YEREL HABERLER Masa tenisi turnuvasına büyük ilgi
İkinci el konut satışlarında önemli artış Sıfır konutlardaki fiyat artışı rotayı ikinci el konutlara çevirdi
YEREL HABERLER İkinci el konut satışlarında önemli artış Sıfır ...
BOSAB’ın kalite yolculuğu başladı
YEREL HABERLER BOSAB’ın kalite yolculuğu başladı
Geleceğin bilgisayar mühendisleri Bursa’da ücretsiz veri eğitimi alacak
YEREL HABERLER Geleceğin bilgisayar mühendisleri Bursa’da ücretsiz ...
BUTTİM sakinleri kan bağışı için seferber oldu
YEREL HABERLER BUTTİM sakinleri kan bağışı için seferber oldu
Bursa'da 3 katlı binada korkutan yangın
YEREL HABERLER Bursa'da 3 katlı binada korkutan yangın
(Özel) Bankayı gece yarısı böyle soydu, aldığı para hayal kırıklığı yaşattı Bursa'da camını kaldırım taşı ile kırdığı bankada, soygun alarmının çalması için tuzak olarak bırakılan 200 lirayı çalan hırsız kayıplara karıştı Güvenlik kamerasını izleyen polis zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı
YEREL HABERLER (Özel) Bankayı gece yarısı böyle soydu, aldığı para ...
(Özel) Bursa'da üretim durmuyor, sağlık görevlileri çalışanları işyerinde aşılıyor Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün teklifine Sağlık Bakanlığı onay verdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla fabrika ve işyerlerinde aşılama çalışması başladı Bursa'da dün 44 bin 544 kişinin aşılanmasıyla rekor kırıldı Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz: "İşçi ya da çalışanlarımızı sağlık tesislerine getirmektense, biz onların ayağına gidip bulunduğu ortamda aşılamaya gayret ediyoruz"
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da üretim durmuyor, sağlık görevlileri ...
Londra’da Bursaspor Futbol Okulu açıldı
YEREL HABERLER Londra’da Bursaspor Futbol Okulu açıldı
Mustafa Er: "Maksimum 7-8 transfer yapacağız"
YEREL HABERLER Mustafa Er: "Maksimum 7-8 transfer yapacağız"
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Durgunsu Kano Türkiye Kupası’nda 24 madalya kazandı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor, Durgunsu Kano Türkiye ...
Dershane gibi duraklar Öğrenciler duraklardaki panolarda ders çalışıyor
YEREL HABERLER Dershane gibi duraklar Öğrenciler duraklardaki ...
Bankaya camı kırarak giren hırsızlar, 200 lira çalarak kaçtılar
YEREL HABERLER Bankaya camı kırarak giren hırsızlar, 200 lira ...
Bursa’da şaka gibi soygun...200 TL tuzak parasını çalarak kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Bursa’da şaka gibi soygun...200 TL tuzak parasını ...
Seyir halindeki otomobil, önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil, önündeki otomobile çarptı: ...
Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Gemlik ve Mudanya'da aşı kuyruğu
YEREL HABERLER Gemlik ve Mudanya'da aşı kuyruğu
Şehre inen domuzlar ezilmekten son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Şehre inen domuzlar ezilmekten son anda kurtuldu
Şehre inen domuz ve yavruları görüntülendi
YEREL HABERLER Şehre inen domuz ve yavruları görüntülendi
TIR'ın çarptığı otomobilin karşı şeride geçip iki araca çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı otomobilin karşı şeride geçip iki ...
Bursaspor Kulübü, Burak Altıparmak'la yola devam kararı aldı
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü, Burak Altıparmak'la yola devam ...
TIR dehşeti saniye saniye kamerada
YEREL HABERLER TIR dehşeti saniye saniye kamerada
Öğrencileri cami ile tanıştıran proje
YEREL HABERLER Öğrencileri cami ile tanıştıran proje
Bursaspor Kulübü: “Limak’a olan borcun ilk taksiti ödendi”
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü: “Limak’a olan borcun ilk taksiti ...