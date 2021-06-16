Bankadaki 'tuzak' parayı çalınca alarm sistemi devreye girdi; hırsızlık anı kamerada



Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA'da, özel banka şubesinin camını kırıp, içeri giren kimliği belirsiz kişi, veznedeki `tuzak´ parayı çalınca alarm sistemi devreye girdi. Panik olan hırsızlık şüphelisinin veznedeki 200 TL´yi alıp, kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 02.30 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Profesör Tezok Caddesi'ndeki özel bankanın şubesinde meydana geldi. Bankaya gelen kimliği belirsiz kişi, parke taşı ve dubayla camı kırıp, içeri girdi. İçeride bir süre dolaşan hırsızlık şüphelisi, veznelerin olduğu bölüme yöneldi. Para koyulan çekmeceleri inceleyen şüpheli, veznelerden birinin kasasında para olduğunu gördü. Şüpheli, 'tuzak' parayı kasadan alınca soygun alarm sistemi devreye girdi. Alarmın çalmasıyla panik olan şüpheli, parayı da alıp, kaçtı. 'Tuzak' paranın alınmasıyla devreye giren bankadaki alarm sistemi, 155 Çağrı Merkezi'ne otomatik olarak ihbar gönderdi. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Banka şubesinin camının kırıldığını belirleyen ekipler, yetkililere haber verdi. Yapılan incelemede, şüphelinin, bankadan 50 TL'lik 4 banknot çaldığı belirlendi. Ekipler, kaçan şüphelinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan hırsızlık anı, bankanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; şüphelinin parke taşını defalarca cama atarak, kırıp, içeri girdiği ve şube içinde bir süre gezdiği, vezne bölümündeki kasalara baktığı, hırsızlık sonrası da kaçtığı anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2021-06-16 12:01:48



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