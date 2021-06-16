Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında personele mevzuat eğitimi verildi.

Belediye Meclis Salonu’nda yapılan eğitimde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali yönetim konusunda kamu yönetiminde getirilen yeni yaklaşımlar ele alındı. Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürü Onur Gülter, 5018 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ve uygulama adımları hakkında bilgiler verdi. Bu yeni yönetim yaklaşımının yerleşmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve yapılan işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde gerçekleşmesi konusunda yapılacaklar ele alındı.

Eğitimde, 5018 sayılı kanun ile yapılan değişiklikler, dünyada mali yönetim sistemleri, kamu mali yönetim sisteminin temel felsefesi, 5018 sayılı kanunun kapsamı, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik, 5018 sayılı kanuna göre harcama süreci, mali yönetim sistemindeki aktörler, kamu yönetiminde sorumluluk kavramı, üst yöneticiler ve harcama yetkililerinin görev ve sorumlulukları, gerçekleştirme görevlisinin yetki, görev ve sorumlulukları, muhasebe yetkilisinin yetki, görev ve sorumlulukları, diğer aktörlerin sorumlulukları, 5018 sayılı kanun kapsamında yaptırımlar ve yetkili merciler ile 5018 sayılı kanunla kamu idarelerine yüklenen sorumluluklar değerlendirildi.

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