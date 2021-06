Murad-ı Hüdavendigâr Kosova’da dualarla anıldı Başkan Dündar: “Sultan 1. Murad, fethettiği topraklara barış ve adalet getirdi”

Osmanlı Devleti'nin savaş meydanlarında şehit düşmüş ilk ve tek padişahı olan Sultan 1. Muradı Hüdavendigâr Han, vefatının 632. yılında şehit edildiği Kosova’daki türbesi başında Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı.

Balkan coğrafyasının kapılarını Osmanlı’ya açan Sultan 1. Murad, savaş sonrası meydanını gezerken bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehit edildi. 1389 yılında şehit edilen Sultan Muradı Hüdavendigâr’ın iç organları şehit düştüğü Kosova’daki meşhede (şehitliğe) gömülürken, bedeni ise Bursa’ya getirildi. Savaş meydanlarında yenilmez güçlü bir komutan, Osmanlı devletinin güçlü bir devlet adamı olan Sultan 1. Murad, Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı tertip edilen törenle anıldı.

Muradı Hüdavendigâr’ı anma törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Kosova Dostluk Grubu Başkanı Zafer Işık, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı Fikrim Damka, Kosova milletvekilleri Enis Kervan, Fidan Brina Jılta, Kosova İslâm Birliği Baş İmamı Vedat Saidi, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, TİKA Priştine Program Koordinatörü Cihan Dinçer, Osmangazi Belediye Meclisi üyeleri ve davetliler katıldı.

27 yıllık padişahlığı boyunca toplam 37 savaşa katılan ve devletin sınırlarını 291 bin kilometrekareye çıkaran 1. Muradı Hüdavendigâr’ı anma töreni öncesi, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve protokol mensupları, şehit padişahın kabri başında dua etti. Türbenin bahçesinde düzenlenen anma töreni Kur'anı kerim tilâvetiyle başladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, anma töreninde yaptığı konuşmada, tam 632 yıl önce şehit edilen Sultan 1. Murad’ın, fethettiği topraklara barış, huzur ve adalet getirdiğini söyledi. Sultan Murad’ın bu topraklara geldikten sonra yaşayan hiç kimsenin dinine milliyetine ırkına karışmadığını, herkesin inancını hür şekilde yaşamasına ve can güvenliğini muhafaza ettiğini söyleyen Başkan Dündar, “Tabii ki 600 sene burada kalmak kolay bir iş değil. Bu hoşgörü ortamının getirdiği bir süreç. Dolayısıyla bizler de buradaki kardeşlerimiz ile Bursa arasında bir bağ kurarak bu anlayışın, bu düşüncenin gelişip devam etmesi için 2006 yılından bugüne mücadele ediyoruz. Bunlar bizim ortak değerlerimiz. Bu ortak değerlerimizi koruduğumuz oranda barış ve huzur ortamını yaşatmak mümkün. Bu çerçevede de ilişkilerimizi sürdürüyoruz” dedi.

“Dualarımız barış ve kardeşlik için”

Anma faaliyetleri için 12 yıldır Kosova’ya bizzat geldiğini ifade eden Başkan Dündar, “12 yıl öncesi ile bugünü kıyasladığımızda Kosova’da çok farklı bir noktaya geldik. Yeni kurulan bir devlet olan Kosova’nın kurulduğu günden itibaren büyük bir gelişim gösterdiğini görüyorum. 12 yıl öncesi ile bugün arasındaki farkı çok net görebiliyorum. Pandemi sebebiyle geçen sene gelememiştik. Pandemi süreci insanlığın ciddi bir imtihandan geçtiği süreç oldu. Hayatımıza ve ilişkilerimize bir mesafe, bir sınırlama geldi. Bu yıl bizler de törenleri pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. İnşallah, burası geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çok daha dolu, çok daha coşkulu günlerin yaşandığı kutlamaların yapıldığı bir yer olacak. Gerek Türkiye'de, gerekse Kosova’da bunu istediğini bu coşkulu kutlamaları görmek isteyenler olduğunu biliyorum. Buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Dualarımız müşterek. İnşallah yaptığımız dualar barış ve kardeşliğe katkı sağlasın. Bu vesîleyle etkinliklerin bu noktaya gelmesinde katkısı olan kurum, kuruluş, kişi herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Işık: “Güçlü Türkiye, güçlü Kosova demek”

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Kosova Dostluk Grubu Başkanı Zafer Işık da yaptığı konuşmada; 1389 yılında şehit edilen, Osmanlı’ya Avrupa kapılarını açan ve İslamiyet’in Balkanlar’da yayılmasını sağlayan Sultan Muradı Hüdavendigâr’ın, Balkanlar’a adaleti getirerek bu toprakların kalkınmasını başlatan kişi olduğunu dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi:

“Sultan 1. Murad, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin adaletli yönetimi; camii, medrese, imarethane gibi yatırımlarla bölgenin kalkınmasına yeni mimari anlayış ile gelişmesine vesile olmuştur. Bizler Osmangazi Belediyemizin 2006 yılında Kosova’da başlattığı bu anma etkinlikleriyle şehit padişahımızın adını yaşatmak ve onun dünya görüşüyle kardeşliği pekiştirmek için bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bu topraklar 600 yıl boyunca Arnavutların ve Türklerin kardeşçe yaşadıkları topraklardır. Sınırlarımız ayrı olsa da gönül coğrafyamız ve dostluğumuz her zaman birdir, diridir. Kosova Cumhuriyeti kurulduğunda ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, parlamentolar arası dostluk grupları olarak; ülkelerimiz arası ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel tüm konularda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yine birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Güçlü Türkiye, aynı zamanda güçlü Kosova demektir”

Sultan Murad’ı anma törenine katılan Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ise konuşmasında, “Tarih, bir milletin yaşadıklarıdır, hafızasıdır. O toplumun hatırlanmasıdır. Bizlerin de bu topraklardaki varlığımızı en önemli göstergesi de yine tarihtir” ifadelerini kullandı. Bu tarihi kimliğin kendilerini bir arada tutacak en önemli unsur olduğuna dikkat çeken Damka, “Amacımız bu değerler bütününe sahip çıkmaktır. Kosova’da tüm milletleri birbirine harmanlayan ve hoşgörü aşılayan, bu bilinci gelecek nesillere aktarmak bizlerin en önemli vazifelerinden biri olacaktır. Her yıl Murad Hüdavendigar’ı anma ziyareti düzenleyen Osmangazi Belediye Başkanımıza, Bursa’dan bu programa katılım sağlayan başta değerli milletvekillerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyor, bu topraklarda şehit olan kahraman ecdadımıza Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar da Muradı Hüdavendigâr’ın hem büyük bir asker hem de başarılı bir devlet adamı olduğunu dile getirerek, “Sultan Murad, Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerini atmış, Balkanların büyük bir bölümünü Osmanlı coğrafyasına dahil ederek bir anlamda bugün Türkiye ile Kosova arasındaki dostluğun kardeşliğin tohumlarını atmıştır. Türkiye olarak yüzyıllar önce ekilen dostluk ve kardeşlik ağaçlarını beslemeye devam ediyoruz. Bugün Sultan Murad’ın şehit olduğu bu yerde, Balkanlar için huzur, barış ve kardeşliğin ebedî timsâli hâline gelmiş olan bu kutsal mekânda, şehit padişahımızın hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Bizler için büyük anlam taşıyan bu mekanı koruyup kolladığı için Osmangazi Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

Tören sonunda ikramlar yapılırken, Başkan Mustafa Dündar da davetlilere çeşitli hediyeler verdi.

