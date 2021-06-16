Semih ŞAHİN-Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA)BURSA´da Mustafa Yılmaz'ın yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybettiği TIR, yan yatarak, bariyerleri yıktı. Yaralı sürücü, yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla TIR´dan çıkarıldı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Orhaneli-Bursa yolu, kırsal Yörecekler Mahallesi´nde medyana geldi. Mustafa Yılmaz'ın yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybettiği 16 N 8239 TIR, yan yattı. Savrulan TIR, bariyerleri yıkarak, ormanlık alana sürüklendi. TIR´ın içinde sıkışan Yılmaz, yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla çıkartıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.
Öte yandan, ekiplerin TIR´ı yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Semih ŞAHİN-Osman SAK
2021-06-16 17:07:27
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