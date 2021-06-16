Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da virajı alamayan kamyon şarampole yuvarlandı.

Kaza, öğle saatlerinde BursaOrhaneli yolunun Yörükler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayganlaşan yolda Mustafa Y. idaresindeki 16N 8239 plakalı boş çilek kasası yüklü kamyon şarampole uçtu. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyon sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.