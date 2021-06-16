Mantar toplamak için gittiği ormanda ekipler tarafından bulundu (2)

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

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ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Bursa'da, sabah saatlerinde mantar toplamak üzere ormanlık alana giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Karanfil, 2 saat sonra Gedikpınar Mahallesi ormanlık alanında arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Karanfil, sağlık kontrolünün ardından araçla evine getirildi. Mehmet Karanfil'i gören yakınları sevinç yaşadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-06-16 21:52:28



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