Bursaspor'da seçimli Divan Genel Kurulu 1 Temmuz’da yapılacak

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Bursaspor Kulübü'nün Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu toplantısı 1 Temmuz'da yapılacak.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“01.07.2021 Perşembe günü saat 17.00’de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Toplantı Salonu’nda yapılacak olan Divan Başkanlık Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Üyelerimize saygıyla duyurulur.”

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