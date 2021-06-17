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Şaka gibi banka soygununun şüphelisi 24 saat geçmeden yakalandı

İHA

Şaka gibi banka soygununun şüphelisi 24 saat geçmeden yakalandı

Bursa'da bir kişi bankanın camını kaldırım taşı ile kırıp ardından dubayla genişleterek içeri girdi. Kasalarda bulunan tuzak parasını çaldı. 200 lira çalan zanlı akşam saatlerinde yakalandı.
Olay, önceki gece 02.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Profesör Tezok Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki İsmail Hakkı A. bankanın önüne geldi. Etrafı gözetleyen şüpheli daha sonra kaldırım taşı alarak cama vurmaya başladı. Camı kıran şüpheli, ardından yanında bulunan duba ile camı genişleterek içeri girdi. Kasalara yönelen şüpheli tuzak paralarını aldı.
Tuzak paraların çalınmasıyla birlikte alarm devreye girdi. Hırsızlık alarmı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada kasaya tuzak olarak bırakılan 200 liranın çalındığı belirlendi.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilk önce güvenlik kamerasından zanlının kimliğini belirledi. Çeşitli suçlardan kaydı olan İsmail Hakkı A. merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir kafede ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Zanlı ilk sorgulamada suçunu itiraf etti.

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