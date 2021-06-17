Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube olarak gerçekleştirilen, sendikacılığın akademik ve kültürel faaliyetleri çerçevesinde, Mehmet Akif İnan Vakfı Eğitim Akademisi iki günlük eğitimini tamamladı.

Daha önce yapılan duyuruya göre kayıt yapılan üyelerle gerçekleştirilen eğitim için katılımcılar memnuniyetini ifade ederken, bu tür eğitimlerin devam etmesini istedi. Açılış konuşmasını EBS Bursa1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar yaptı. EBS Bursa Akademinin faaliyetlerini izah eden kısa konuşmasında Acar, “EBS Bursa Akademi çatısı altında yönetici akademisi, öğretmen akademisi, aile akademisi gibi eğitimi sürekli kılan yapılar oluşturduk. Aile akademisi faaliyete geçmişti ki salgın süreci başladı. Bu sebeple bir dönem ara verildikten sonra salgın sürecine uygun çevrimiçi eğitimlere devam etme kararı alındı. Öğretmen Akademisi olarak eğitim programına kalınan yerden 7 oturumluk eğitim ile devam edildi. Edilmeye de devam edecek” dedi.

Kapanış konuşmasını ise Eğitim Bir Sen ve Memur Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın yaptı. Eğitim veren hocalarımıza ve katılım gösteren üyelerimize teşekkür ederek önümüzdeki süreçte yönetici akademisinin de eğitim faaliyetlerine başlayacağı müjdesini verdi.

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