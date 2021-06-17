Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı (2)

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KAZA ANI KAMERADA

Bursa'da, otomobilin yol kenarındaki otobüsten inenlere çarptığı kazanın mobese kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; otobüsten inenlerin kaldırıma doğru yürüdüğü, bu sırada otomobilin kaldırımı aştığı ve yürüyenlere çarptığı, yaralıların yerde kaldığı anlar yer aldı. Derya EVREN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-06-17 10:17:27



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