Bursa'da aşı seferberliği Aşı timleri OSB'lerde aşılanmadık çalışan bırakmıyor Bursa OSB’lerde aşılama çalışmaları hızla devam ediyor İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz: "Sağlık ekiplerimiz çarşamba günü 57 bin 860 vatandaşımıza aşı uygulaması gerçekleştirdi"

Bursa’da sağlık tesislerine gelen vatandaşlara aşı uygulaması tüm hızıyla devam ederken, mobil sağlık ekipleri de organize sanayi bölgelerinde yerinde Covid19 aşı uygulamasını aralıksız sürdürüyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca geçtiğimiz gün aşı takvimine Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) çalışanların da dahil edildiğini duyurmasının ardından Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil aşı ekipleri, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer merkez ilçeleri olmak üzere tüm ilçelerde bulunan fabrika çalışanlarını aşılamaya devam ediyor.

İşçi ya da çalışanları sağlık tesislerine getirmektense, onların ayağına gidip bulundukları ortamda aşılamaya gayret ettiklerini belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Bursa’da tam bir aşılama seferberliği başlattık. Sağlık ekiplerimiz çarşamba günü 57 bin 860 vatandaşımıza aşı uygulaması gerçekleştirdi. İlimiz bir sanayi şehri. Bünyesinde binlerce kişi çalıştıran işyerlerimiz var. Zaman ve işgücü kayıplarının önüne geçmek için işçilerimizi mobil ekiplerimiz aracılığı ile yerinde aşılamaya devam ediyoruz. Amacımız kısa zamanda toplumsal bağışıklığı sağlamak" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan da bir fabrikadaki aşılama işlemlerini yerinde inceleyen Osmangazi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Betül Bakış, "İlçemizde bulunan organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşılama çalışmalarına başladık. Aşı ekiplerimiz tüm önlemlerini alarak aşı uygulamalarını yerinde yapıyor. İçinde bulunduğumuz işletme yaklaşık 8 bin çalışanı olan bir işletme. Sabah 9 itibari ile aşılama çalışmalarına başladık. Şu an itibari ile yaklaşık 600 kişiye aşı uygulandı. Gece 23’e kadar aşılama çalışmaları devam edecek. Bu şekilde Demirtaş Organize Sanayi bölgesinde binin üzerinde çalışanı olan işletmelerde başlayan aşılama çalışmalarımız mobil ekiplerle daha sonra diğer işletmelerde devam edecek" şeklinde konuştu.

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