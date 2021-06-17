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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

İHA

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı; 5 kişi yaralandı.
Kaza, İnegölDomaniç yolu üzeri Gündüzlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Sebahattin Zorlu (62) yönetimindeki 43 ABG 175 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole yuvalanarak, ağaca çarptı.
Kaza sonucu sürücü ile araçta bulunan Hüsnü Z. (68), Necla Z. (64), Sıraç Z. (8) ve Rasim Z. (10) yaralandılar.
5 yaralı da olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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