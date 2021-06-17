Nilüfer’de ekolojik tarım konuşuldu

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Gıda ve Tarım Eğitimlerinin ikinci oturumunun konusu ekolojik tarım oldu. Ziraat Yüksek Mühendisi Arca Atay, ekolojik tarımın ilkeleri, özellikleri ve hedeflerini katılımcılarla paylaştı.

Nilüfer Belediyesi’nin balkon ve bahçe tarımı yapan kentliler ile kırsaldaki çiftçilere yönelik başlattığı “Gıda ve Tarım Eğitimleri” dizisinin ikinci oturumunda, ekolojik tarım ele alındı. Nilüfer Belediyesi’nin youtube kanalında canlı olarak gerçekleştirilen eğitime, Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü ve S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Arca Atay konuk oldu. “Ekolojik tarımın ilke ve özellikleri” başlıklı eğitimde Arca Atay, ekolojik tarımın amaçları, hedefleri ilke ve genel özellikleri üzerine önemli bilgiler paylaştı.

20. yüzyılda yaşanan hızlı nüfus artışı nedeniyle yaşanan besin kıtlığı, sağlık problemleri ve çevre kirliliğinin, ekolojik tarımın önemini artırdığını ve bu bağlamda 1980’lerde hızlı gelişim gösterdiğini belirten Arca Atay, ekolojik tarımın bu olumsuz durumu ortadan kaldırmayı amaçladığını ifade etti. Atay, “Ekolojik tarım, sentetik tarım kimyasalları ve ticari gübreler başta olmak üzere endüstriyel tarımın insan ve hayvan sağlığı ile ekoloji üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmayı, doğa ve ekolojiyle dost yaşamayı amaçlar” dedi.

Ekolojik tarımın yüksek verimden ziyade besin içeriği ve kaliteyi hedefleyen bir tarım sistemi olduğuna dikkat çeken Atay, bu tarım sisteminin hedeflerini de şu sözlerle ifade etti: “Gelenek, yenilik ve bilimi birleştirerek, çevreye faydada bulunmak ve adil ilişkilerle yaşamın içinde yer alan herkes için iyi bir hayat sağlamak.”

Ekolojik tarımın sağlık, eşitlikadillik, özen gösterme ve ekoloji ilkelerinin amaç ve hedeflerini de katılımcılarla paylaşan Arca Atay, “Ekolojik tarımın ilkeleri ekolojik harekete, barındırdığı tüm çeşitliliği gözeterek katkıda bulunmayı hedefler” diye konuştu.

Ekolojik tarımın sürdürülebilirlik hedeflerini ekonomik, sosyal ve ekolojik olmak üzere üç ana başlıkta ele alan Arca Atay, ekolojik tarımın genel özelliklerinden de bahsetti. Ekolojik tarım ya da ekolojik tarım koşullarında yapılan üretim sisteminde yerel tohum kullanılmasının önemine değinen Atay, toprak verimliliğinin artırılması ve korunması, yeşil gübreleme ve ekim nöbetinin tercih edilmesi, sentetik kimyasalların ve gübreler ile büyüme düzenleyicilerinin kullanılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Fosil enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılmasının ve yerel üretim ile tüketimin, karbon emisyonu açısından önemli olduğunu belirten Arca Atay, “Bu durum, doğaya karşı sorumlu davranılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önemli. Ekolojik tarımı gerek felsefe gerek uygulanışında bu hedeflerin gerçekleşmesi, sürdürülebilir bir ekolojik yaşamı kolaylaştıracak. Nilüfer Belediyesi olarak bu yönde çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü ve NİLKOOP Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Arca Atay, eğitimin son bölümünde izleyenlerin sorularını da yanıtladı.

Nilüfer Belediyesi’nin “Gıda ve Tarım Eğitimleri” 23 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da “Pratik çiçek yetiştiriciliği” eğitimiyle devam edecek.

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