Kara kedi ile ak buzağının dostluğu yürekleri ısıttı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren büyük baş hayvan çiftliğinde bir buzağı ile öksüz kalan yavru kedinin dostluğu yürekleri ısıtıyor. Gün boyu hiç ayrılmayan iki yavru insanın içini ısıtan manzaralara sebep oluyor. Semih ve Sertaç Aguş’a ait çiftlikteki bu dostluk sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Karacabey’de faaliyet gösteren Aguş Çiftliğinde siyah bir yavru kedi ile beyaz buzağının arkadaşlığı görenleri hayrete düşürüyor. Birbirlerinden hiç ayrılmayan iki sevimli yavru, gece ve gündüz hep yan yana dolaşıyor, birlikte uyuyorlar. Onları gören bakıcıları bu durumu ilk şaşkınlıkla karşıladı.

Çiftlik sahiplerinden Semih Aguş, “Buzağıya annesi bakamadığı için bizler de besleyip büyütüyorduk. O sırada büyükbaş hayvanların olduğu bir bölüme bir kedi yavru yapmış. Biz hiç rahatsız etmiyorduk, ama maalesef yavrular ayaklanıp ortalıkta gezinmeye başlayınca hayvanların arasında ezilmişler. Bu kedi tek kalınca ona da süt alıp vermeye başladık. Buzağıyı beslerken onu da aynı anda besliyoruz. Kendisi bizden kaçıyor, sadece buzağıdan korkmuyor” dedi.

Sosyal medyada büyük beğeni topladı

Hikayeyi doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş sosyal medyada paylaşınca, yavru kedi ile buzağının arkadaşlığı sosyal medyada büyük beğeni topladı. İnsanlar bu iki yavrunun buluşmasını zıt renklerin en güzel hali olarak yorumladı. Öyle ki buzağının bembeyaz tüyleri ve pembe burnunun yanında kedinin kapkara tüyleri ve mavi gözleri dikkat çekiyor.

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