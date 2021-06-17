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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUSADER'in hizmetleri yeni yönetimle devam edecek

İHA

BUSADER'in hizmetleri yeni yönetimle devam edecek

Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında yer almayı başaran Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSADER) 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı tamamladı. Kurucu Başkan Zerrin Özgüle, yeni dönemde görevini Tülin Günbatılı’ya devretti.
Podyumpark Davet’te düzenlenen Genel Kurul Toplantısı’na Rumelisiad Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp, Buikad Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, Balkansiad Yönetim Kurulu Başkan Vekili Seçil Bulcan Ürküt, Busader İstanbul Şube Başkanı Dr. Yasemin Yakut ve çok sayıda üye katıldı.
Yeni dönemin sloganı "hayata tutunuyoruz"
Programda konuşan BUSADER’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı olan Tülin Günbatılı, dernek olarak insanların hayatını güzelleştirmeye devam edeceklerini söyledi. Topluma fayda sağlamak amacıyla kurulan BUSADER’in bugüne kadar çok önemli sosyal yardım projelerine imza attığına işaret eden Tülin Günbatılı; “Yeni dönemde en büyük hedefimiz daha fazla hayırsever ile daha fazla projeyi hayata geçirmek olacak. Bu amaçla 20212023 sloganımızı “Hayata Tutunuyoruz” olarak belirledik. Sloganımız doğrultusunda ruh sağlığı, organ bağışı ve ilk yardım başlıkları altında çok sayıda çalışma gerçekleştireceğiz. Bizim için BUSADER demek sadece iyilik değil, birlik olmak demektir. Ben ve ekibim bu hedefle yeni dönemde daha fazla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Sağlık ve eğitim destekleri 1,5 milyon liraya ulaştı
Derneğin kurucu başkanı olan ve yeni dönemde Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı görevini üstlenecek olan Zerrin Özgüle ise gerçekleştirdiği konuşmada 4 yıldır sağlık ve eğitim alanında çok sayıda projeye imza attıklarını vurguladı. Pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılara rağmen birbirinden kıymetli işler yaptıklarını aktaran Zerrin Özgüle; “İl Sağlık Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi başta olmak üzere COVİD19 ile mücadele eden tüm sağlık kuruluşlarına yardım ettik. Talep edilen cihaz ve ürünleri temin ederek, çok önemli eksiklikleri gidermeyi başardık. Uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi yüzlerce öğrencimize tablet temin ettik. Turna projemiz ile sağlık çalışanlarımızın yanında olduk. Görev süremiz içerisinde sağlık ve eğitim alanında gerçekleştirdiğimiz yardım projelerinin tutarı 1,5 milyon TL’ye ulaştı. Bu açıdan mutlu ve gururluyuz. Bizlere her zaman destek olan kıymetli üyelerimize ve işbirliği yaptığımız herkese gönülden teşekkür ediyorum. Yeni dönemde Tülin Günbatılı ve yönetim kurulu üyelerinin aynı azimle çok güzel projelere imza atacağına inanıyor, başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.
Programın son kısmında yeni Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Günbatılı, Kurucu Başkan Zerrin Özgüle ve ekibine yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı çiçek takdim etti.

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