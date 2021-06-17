Fenerbahçe efsane oyuncusu Mirkoviçin oğlu TECO Karacabey Belediyespor´da



Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) TECO Karacabey Belediyespor, Sırbistan 1. Lig takımlarından OFK Zarkovaspor´dan Denis Meriç´i transfer etti.

TECO Karacabey Belediyespor, Fenerbahçe efsane oyuncusu Mirkoviçin oğlu olan ve stoper ile orta sahada oynayabilen Denis Meriç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Stoper ve orta saha mevkiinde oynayabilen Sırbistan 1. Lig takımlarından OFK Zarkovaspor´dan Denis Meriç´i transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2021-06-17 11:43:33



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