Dünya Çölleşme Gününde fidan dağıtıldı

Mustafakemalpaşa Belediyesi, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü ve Toprak Haftası dolayısıyla gençlere fidan ve kitap dağıttı.

Adnan Menderes Meydanında iklim değişikliği ve kaynakların doğru kullanılmasına yönelik stantlar kurulurken, ziyaretçiler bilgilendirildi. Çevreye olan önemin giderek arttığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Geçen yıl yaşadığımız kuraklığın ardından şimdide aşırı yağışlar sebebiyle bazı sıkıntılar çekiyoruz. İklim değişikliğinin farkındayız, kurduğumuz müdürlüklerle çölleşme ve kuraklıkla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bütün kurumlarımızla ortak projeler yaparak vatandaşlarımızı toprak, orman ve su hususunda hassasiyete davet ediyorum. Bu konuda tüm sorumluluğu üzerime alarak gönüllü olduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

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