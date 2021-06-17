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Oğullarını öldüren anne ve babaya haksız tahrik indirimi

DHA

Oğullarını öldüren anne ve babaya haksız tahrik indirimi


BURSA, (DHA)BURSA'da oğulları Şenol Rençber'i (34) başına levye ile vurduktan sonra bıçaklayan, ardından da iple boğup cesedini yol kenarına bırakan Telat Rençber (59) ve Ayşe Rençber (54) çifti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme heyeti, Şenol Rençber'in annesine zarar verdiği ve tecavüze kalkıştığı gerekçeleriyle sanıklar hakkında `haksız tahrik indirimi´ uygulayarak Telat Rençber´in cezasını 15 yıla, olayda eşine yardım ettiği gerekçesiyle Ayşe Rençber´in cezasını ise 6 yıl 3 aya indirdi.
Kestel'in Gürsu TOKİ yolunda bulunan ormanlık alanda 14 Mart'ta, erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanların parçalayıp, sol kolunu yediği cesedin evli ve 1 çocuk babası Şenol Rençber´e ait olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, Şenol Rençber'in 'cinsel taciz', 'uyuşturucu kullanmak', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi birçok suçtan emniyette kaydı olduğu saptandı. Rençber'in komşusuna cinsel içerikli mesaj attığı için 9 Mart´ta Bursa Adliyesi'nde mahkemeye çıktığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, bir daha da kendisinden haber alınamadığı tespit edildi. Bunun üzerine Rençber'in komşusu olan çift  ifadeye çağrıldı. Çift, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Ekipler, son olarak Şenol Rençber'in adliyeden babası Telat Rençber ile çıktığını ve 16 SIB 37 plakalı araca binerek uzaklaştıklarını tespit etti. Telat Rençber, ilk ifadesinde oğlunun ölümü ile ilgisinin olmadığını öne sürdü.
ANNE VE BABASI ÖLÜ BULUNUDUĞU YOLDAN GEÇMİŞ
Jandarma, Şenol Rençber, babası Telat Rençber ile annesi Ayşe Rençber'in telefon kayıtlarını ve Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) aracın gittiği yerleri inceledi. Aracın olay günü, Şenol Rençber'in ölü bulunduğu yoldan geçtiğini belirlendi. Telat Rençber'in evi ile olay yeri arasında belli saat aralıklarıyla gidip geldiği saptandı. Rençber ailesinin telefonlarının baz istasyonu sinyalleri tespitinde ise olay günü yan yana hareket ettikleri görüldü. Ayrıca ekipler, saat 16.07'den sonra anne, baba ile oğullarına ait üç telefonun da kapatıldığı bilgisine ulaştı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Bilgiler doğrultusunda 16 Mart'ta, Rençber çifti ile oğulları Şenol'u öldürdükleri suçlamasıyla gözaltına alındı. Telat Rençber, jandarmadaki sorgusunda oğlunu öldürdüğünü ve eşinin de yanında olduğunu itiraf etti. Rençber çifti, 17 Mart'ta sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İlk duruşmada baba Telat Rençber, "Oğlum 7 senedir uyuşturucu kullanıyor. Bu olayın gelişmesinde en büyük unsur, alt kattaki komşumuzu taciz etmesidir. Oğluma 'Neden böyle yapıyorsun, eşin ve çocuğun var. Biz insanların yüzüne bakamaz hale getirdin' dedim. Bana orada sayısız küfür etti. Oğlum, 'Bana karışacağına karına sahip çık, eve adamlar gelip çıkıyor, haberin var mı?' dedi. Ondan sonra ne olduğunu bilmiyorum. Öfkeme yenik düştüm. Oğlumu öldürme kastım yoktu. Yaralı halde yol kenarına bıraktım" ifadelerini kullandı.
Oğlunun uzun zamandır uyuşturucu kullandığını belirten Ayşe Rençber de, "Oğlum, uyuşturucu kullandığında eşine ve oğluna kötü davranıyordu. Odanın kapısını kilitleyerek, bıçakla bize saldırıyordu. Olaydan bir gün önce gelinim işe gitmişti. Oğlum eve gelip, banyoya girdi. Orada uyuşturucu içti. Sonra oturma odasında torunumla birlikte otururken, üzerini soyup evde çıplak dolaşmaya başladı. Oğluma kızınca beni banyoya sürükledi. Bana zorla uyuşturucu içirmeye kalkıştı. Bana tecavüz etmeye çalıştı" dedi.
KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
Haklarında `alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Telat ve Ayşe Rençber çifti, karar duruşmasına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Telat Rençber, SEGBİS aracılığıyla cezaevinden katılırken, tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, sanıkların, 'alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını ve haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi. Son sözü sorulan Telat Rençber, çok pişman olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Sanık Ayşe Rençber'in avukatı da müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Telat Rençber ve Ayşe Rençber'e, 'alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.  Mahkeme heyeti, Şenol Rençber'in uyuşturucu kullanıp ailesine zarar verdiği, komşusunu taciz ettiği, annesini uyuşturucu içmeye zorladığı, tecavüz etmeye çalıştığını göz önünde bulundurarak, sanıklar hakkında 'haksız tahrik indirimi'ne gitti. Bu karar doğrultusunda Telat Rençber'in cezası 15 yıla,  Ayşe Rençber'in cezası ise eşine yardım ettiği gerekçesiyle 6 yıl 3 aya indirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez BURSA,(DHA)
2021-06-17 17:01:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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