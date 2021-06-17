Çevreciler ödüllerine kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen çevre konulu bilgi yarışmasının kazananları, Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısında ödüllendirildi.

Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında toplumda çevre konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak hedefiyle bir dizi etkinliğe imza atan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, bir de bilgi yarışması düzenledi. Online olarak yapılan ve toplam 250 kişinin katıldığı bilgi yarışmasında ilk 3’e girenler, ödüllerine Meclis Toplantısı’nda kavuştu.

Yarışmada 30 sorunun tamamına doğru cevap veren Mehmet Ulu ile 29’ar soruyu doğru cevaplayan İbrahim Kayıkçı ve Mehmet Karaçalı’ya cep telefonu olan ödüllerini siyasi parti grup sözcüleri verdi.

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