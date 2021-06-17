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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanata ve sanatçıya büyük destek

İHA

Sanata ve sanatçıya büyük destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokak sanatçılarını desteklemek için 1 milyon TL bütçeli yeni bir projenin startını veriyor.
Pandeminin Türkiye’de ilk kez görüldüğü geçen yıl mart ayından bu yana süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlardan esnafa kadar toplumun bütün kesimlerine yönelik destek paketlerini devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sanatçılara yönelik desteklerine bir yenisini daha ekliyor. Geçimini sokak müzisyenliği ile sağlayan, şehrin farklı cadde ve sokaklarında sağlıksız ortamlarda sanatlarını icra ederken zaman zaman bölge esnafından da tepki alan sokak müzisyenleri için yaklaşık iki ay önce “Bursa'nın her sokağı ayrı bir şarkı” projesini başlatan Büyükşehir Belediyesi, sokak sanatçılarına sağlıklı ortamda çalışma imkanı sunmuştu. Özellikle pandemi sebebiyle yaşanan sokağa çıkma sınırlamaları ve eğlence mekanlarının kapalı olması yüzünden ekonomik dar boğaza düşen sokak sanatçıları bu projeyle biraz olsun rahat bir nefes almıştı. Gerek vatandaşlar, gerekse de sokak sanatçılarından büyük ilgi gören proje, dünyaca ünlü pan flüt sanatçısı Constantin Moscovici’nin konuk sanatçı olarak katıldığı Sokak Sanatçıları festivali ile taçlanmıştı.
Daha kapsamlı bir proje
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Haziran ayı meclis toplantısında sokak sanatçılarına verilen desteğin artacağı yaklaşık 1 milyon TL bütçeli Bursa Açıkhava Sanat Günleri projesini uygulamaya geçireceklerini söyledi. Pandemi yüzünden tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok sektörün zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Devletimiz bu sektörlere imkânları dâhilinde destek oluyor. Büyükşehir olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Yıllardır birçok projede omuz omuza verdiğimiz sanatçılarımıza bu zor dönemde destek olmayı şiar edindik. Bu kapsamda sokak sanatçılarımıza destek olmak için sokak sanatçıları festivali gerçekleştirdik. Hem sanatçılarımızdan hem vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler aldık. Sanatçılarımızdan aldığımız geri dönüşler neticesinde daha geniş kapsamlı bir proje yapma ihtiyacı hissettik” dedi.
Maddî manevî destek
Bu projede Kültür Bakanlığı’nın ilgili tüzüğüne uygun kurulan Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi ile yapılacak protokol kapsamında çalışacaklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Bilecik’te bulunan ve pandemi nedeniyle zor durumda kalan sanatçıları bir araya getiren bir oluşum. Bizim hedeflediğimiz kitleye en doğru ulaşımı bize sağlayacaktır. Zor durumdan geçen sanatçılarımıza, sanatlarını icra etmeleri için fırsat tanınıp bu dönemde yalnız olmadıklarını hissettirip, maddi ve manevi destek sağlanacak ve sosyal belediyecilik yönümüz tekrar hissettirilecektir. Amacımız; şehrimizde sanatın her dalında faaliyet gösteren sanatçılarımızın ve tüm sanat faaliyetlerinin mutfağında çalışan kişilerin pandemi döneminde yaşadıkları zorluklara karşı destek olmak. Onların 17 ilçemizde, açık havalarda sanatlarını icra etmelerini sağlamak onlara maddi manevi destek olmak istiyoruz. 3 4 ay sürecek bir projeyi hayata geçireceğiz. Hava şartlarına bağlı olarak Eylül sonu Ekim ortası gibi de projemizi sonuçlandıracağız” diye konuştu.
1 milyonluk bütçe
Projeyi Güney Marmara Tiyatrocular Kooperatifi ve Bursa Kültür Sanat Vakfı işbirliği ile gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Aktaş, yaklaşık 1 milyon TL bütçeli proje kapsamında 17 ilçe ve açık hava sahnesinde 168 farklı program planlandığını, Bursalıları yaz boyunca çocuk oyunları, tiyatrolar, canlı gösteriler ve konserlerle buluşturacaklarını kaydetti. Başkan Aktaş, 300’ü sanatçı, 200 kadarı da destek hizmetleri, teknik hizmetler ve lojistik çalışanı olmak üzere yaklaşık 500 kişinin projeye katılımının söz konusu olacağını da sözlerine ekledi.

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