17 ilçe başkanı ile Bursa’nın bugünü ve geleceği konuşuldu Gürkan: “Bursa’mızın geleceği için çalışıyoruz”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe başkanları ile bir araya geldi. 17 ilçenin meselelerinin ele alındığı toplantıda konuşan İl Başkanı Davut Gürkan, bütün ilçeleri ile Bursa’nın öncelikleri ve hizmetlerinin takipçisi olarak şehre değer katacak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şamil Yiğit ve teşkilât üyelerinin ev sahipliğinde Gemlik Atatepe Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıya il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçe başkanları katıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe başkanları ile düzenli olarak gerçekleştirdikleri toplantılar ve ilçe teşkilâtlarına ziyaretleri ile Bursa’nın her noktasındaki her kesimden halkın talep ve ihtiyaçlarına hâkim olduklarını söyledi. Başkan Gürkan, Bursa’nın bütün ilçelerindeki ekonomik, tabiî ve tarihî potansiyellerin ön plana çıkarılarak doğru bir şekilde kullanılabilmesini sağlayacak hizmetlerin ve ilçelerin beklentilerinin takipçisi olduklarını vurguladı.

Merkezî hükümet, büyükşehir ve ilçe belediyeleri eliyle Bursa’ya yakışır hizmetlerin gelmesi için çalıştıklarını belirten Başkan Gürkan, her dönemde partilerine olan teveccühlerini tekrar tekrar gösteren Bursa halkının güveninden aldıkları güçle her kademeden teşkilât mensupları ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.