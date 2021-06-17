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Büro MemurSen Bursa Şube Başkanı Eyyüp Akbulut, 162 delegenin 116 oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Büro MemurSen Bursa Şubesinde genel kurul heyecanı yaşandı. 162 delegeden 147'si oy kullandı. 116 oy alan Büro MemurSen Bursa Şube Başkanı Eyyüp Akbulut güven tazeledi. Büro MemurSen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve MemurSen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül'ün de katıldığı genel kurulda Fethi Kaya ise 27 oy aldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı. Böylece Eyyüp Akbulut yeniden başkan seçildi.

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