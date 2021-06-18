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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırımlı miniklerin mezuniyet heyecanı

İHA

Yıldırımlı miniklerin mezuniyet heyecanı

Yıldırım Belediyesi Kreşi’nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Yıldırım Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kreşte eğitim gören 54 çocuktan 34’ü bu yıl mezun oldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da çocukların ve ailelerin heyecanına ortak oldu. Çocukların, hayatın neşesi olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Bugün, 3 yıl boyunca kreşimizde eğitim gören 34 yavrumuzu mezun ediyoruz. Bizlere bu gururu yaşatan çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımız burada çok şey kazandı. İnşallah kreşimizdeki kazanımlarını, bundan sonra daha ileriye taşıyacaklar” ifadelerini kulandı.
Yıldırım Belediyesi Kreşi’nde bu yıl toplam 54 çocuğun hizmet aldığını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “36 yaş aralığındaki çocuklarımız, yaş gruplarına özel hazırlanan eğitimler aldılar. Çocuklarımız, sosyal gelişim ve kabiliyetlerini arttıran faaliyetlere katıldı. Sinema, tiyatro, müze, doğa gezilerine katılan çocuklarımız, atölye çalışmaları ile de becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Yine kreşimizde öğrencilerimize drama, halk oyunları, İngilizce ve satranç eğitimleri verildi. Çocuklarımızın sabah, öğlen ve ikindi olmak üzere 3 öğün yemekleri kurumumuzda verildi. Hemşirelerimiz tarafından aylım olarak çocuklarımızın boy ve kiloları ölçülürken, günde 3 kez de ateşleri kontrol edildi. Bu süreçte çocuklarımıza annelik yapan öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bugün kreşten mezun ettiğimiz çocuklarımızın üniversite mezuniyetine de şahitlik ederiz” dedi.
İnsan merkezli belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Belediye olarak birçok alanda işler yapıyor, hizmetler üretiyoruz. Yollar, meydanlar, merkezler, binalar Ancak ‘şehir’ deyince bizim aklımıza beton binalar değil, insan geliyor. Yaptığımız her işin insana dokunmasını istiyoruz. İnsana dokunmayan, insana faydası bulunmayan işi, hizmet olarak görmüyoruz. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimizi çok önemsiyoruz. Çocuklar ve gençler öncelik listemizin başında yer alıyor. Bu kapsamda Bursa’nın en güzel kütüphanesini Yıldırım’a kazandırdık. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ni ayda ortalama 10 bin gencimiz giriş yapıyor. Şimdi Yıldırım’a ikinci bir uyumayan kütüphane kazandırmak için çalışmaları başlattık. Mimar Sinan Uyamayan Kütüphanesi, tıpkı Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi gibi sadece Yıldırım’da değil tüm Bursa’ya hizmet verecek” diye konuştu.
Çocukların ve gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanabilmesi için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Barış Manço Kültür Merkezi’ni, Gelecek Merkezi’ne dönüştürdük. Burada robotik kodlama, yazılım eğitimi ve fen atölyelerini çocuklarımızın hizmetine sunuyoruz. İlçemize yeni kültür merkezleri kazandırmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Eski fakültenin olduğu alana, hem çocuklarımıza hem de gençlerimize hitap edecek bir kültür merkezi inşa edeceğiz. Salgın dönemi, çalışmalarımızın bir bölümü sanala ortama kaydı. Online olarak düzenlediğimiz eğitim ve kültür programları ile gençlerimize fayda sağladık. Çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmaya, onlara katkı sunmaya bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.

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