Çini ve ipekle adım adım UNESCO’ya

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, UNESCO Şehirler Ağı 2021 dönemi için Türkiye’den gönderilecek iki dosyadan birini Bursa olarak belirledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından zanaat ve halk sanatları dalında Bursa ipeği ve İznik çinisi öne çıkarılırken, şehrin değerlerinin evrensel miras olması yolunda önemli bir aşama geçilmiş oldu.

Tarihi ve kültürel değerleri, doğal zenginlikleri ve turizm potansiyeli ile Bursa’nın turizmden aldığı payı artırmak için yoğun çaba harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin uluslararası alanda tanıtımı için yaptığı çalışmalarda önemli aşamayı daha geçti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda hazırlanan “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” isimli adaylık dosyasıyla 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık’ı evrensel miras haline getiren Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Şehirler Ağı’na dahil olabilmek için yaptığı çalışmaların meyvesini aldı. ‘Gelenekselden Evrensele’ sloganıyla geçtiğimiz aralık ayında Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından da desteklenen çalışmaların ardından zanaat ve halk sanatları dalında hazırlanan başvurusu dosyası, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’na gönderilmişti. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Türkiye genelinden yapılan 12 başvuru arasından Bursa ve Sivas’ın başvurularının UNESCO’ya gönderilmesine karar verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nun Bursa ile ilgili aldığı kararı Meclis Toplantısı’nda duyurdu. Millî Komisyon’dan gelen destek mektubunu da meclis üyelerine okuyan Başkan Aktaş, “Şehirler Ağı’na iki farklı şehrin başvurabilmesi hakkı tanınmıştı. Büyükşehir Belediyesi olarak titiz bir çalışmanın ardından başvurumuzun son halini 29 Mayıs 2021 tarihinde Millî Komisyona iletmiştik. Başvuru yapan diğer belediyelerin neredeyse tamamı bu konuda ücret karşılığında danışmanlıklar aldılar. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak tüm süreci kendi ekibimiz tarafından gerçekleştirdik. Nihayetinde başvuru süresi boyunca gösterdiğimiz özverili çalışmalar neticesinde Millî Komisyon, UNESCO Şehirler Ağı 2021 dönemi için Türkiye'den gönderecek dosyalar arasında bize yer verdi. Süreçte emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bursa ipeği ve İznik Çinisi başta olmak üzere zanaat ve halk sanatları alanında çok ciddi bir farkındalık oluşacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

İpek ve çini ön planda

Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan başvuru dosyası Bursa İpeği ve İznik Çinisi üzerine kurgulandı. Konuyla ilgili hazırlanan eylem planında ulusal ve uluslararası yapılacak projeler belirlendi. Ulusal projeler arasında İznik Çini Mükemmeliyet Merkezi, Bursa’da Çini ve İpek Günleri ve Gelecek için Kültür projeleri yer aldı. Dosyada belirtilen uluslararası projeler ise, Uluslararası İznik Çini Sempozyumu,

Bursa Gelişim Forumu ile Çini ve İpek Gelecek Tasarım Yarışması’ndan oluşuyor.

Türkiye Milli Komisyonu tarafından belirlenen 2 aday başvuru Haziran ayı sonunda UNESCO merkezine gönderilecek ve nihai sonuçların da Ekim ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.