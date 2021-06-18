Bakan Elvan: Kur istikrarıyla Türk lirası varlıklara talep artacak (2)

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa Valiliği´nde Vali Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediyesi´nde ise Başkan Alinur Aktaş ile bir araya geldi. Daha sonra Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı´nı ziyaret eden Bakan Elvan, buradan AK Parti Bursa İl Başkanlığı´na geçti. Partililerle toplantı yapan Elvan, ardından kara yoluyla İstanbul´a gitmek üzere kentten ayrıldı.Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2021-06-18 17:32:27



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